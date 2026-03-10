Dobrev Klára a Kutyapárt védelmére sietett, Kovács Gergely nem lett boldog ettől

„Jajj ne, még ez is..” – reagált kommentben Kovács Gergely arra, hogy Dobrev Klára és a DK Facebook-posztban vették védelmükbe a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot. Az MKKP nagy nehezen összehozott listaállítása ugyanis veszélybe került, miután közel 40 választókerületben nyújtottak be fellebbezéseket a jelöltjeik nyilvántartásba vétele ellen. A párt szervezett akciót sejt a lépés mögött, szerintük a fellebbezéseknek nincs valós jogi alapjuk, és várakozásaik szerint jelöltjeik listája végül jogerősen nyilvántartásba kerül.

Mindenesetre Dobrev Klára, aki szintén a bejutásért küzd a pártjával, meglátta a lehetőséget néhány szimpátialájkra, és nagy betűkkel írta ki az oldalára:

„EL A KEZEKKEL A KUTYAPÁRTTÓL!”

A DK elnöke szerint nem normális, erkölcsös, tisztességes fellebbezni a jelöltek ellen, ami szerinte azokra nézve szégyen, akik csinálják. „A Kutyák nagyot mentek az aláírásgyűjtéssel, óriási hajrát futottak és időben eljutottak a célig. Közben végig nyitottan beszéltek a nehézségekről, az akadályokról. Nem próbáltak megtéveszteni senkit. Én ezt tisztelem, mert az őszinteség és a hatalmas munka tiszteletet érdemel akkor is, ha ezer dologban nem értünk egyet, ha a választásokon egyébként vetélytársak vagyunk” – írta Dobrev.

Arra kéri a fellebbezéseket elbíráló bizottsági tagokat, hogy „ne engedjenek a nyomásnak, ne engedjék megakadályozni a Kutyapárt listaállítását”. Hozzátette, hogy DK pártdelegáltjai, tudják, hogyan kell szavazniuk, ugyanerre kéri a bizottságok tiszás és más ellenzéki tagjait is. „Tudom, hogy a Kutyapárt nem szorul rá a mi szolidaritásunkra, segítségünkre. De akkor is muszáj volt ez leírnom. Mert nem tudtam és nem is akartam magamban tartani.”