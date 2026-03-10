Még három belvárosi palota került Tiborcz István köréhez

Eddig nyolc belvárosi palotáról lehetett tudni, hogy az évek alatt a miniszterelnök veje, Tiborcz István köréhez kerültek, most azonban még három ilyen ingatlanról derült ki, hogy Tiborczéké lett.

A Válasz Online szerint az egyik a Hold utca 16. alatti, részben a Batthyány-örökmécsesre néző, felújítandó épület. A palota tulajdonosa 2021 óta a Hill & Field Property Zrt., amelynek tulajdonosa a Central European Opportunity Magántőkealap. Ez utóbbit a Tiborcz-körbe sorolt Equilor Alapkezelő menedzseli. 2023-tól ugyanez a Hill & Field birtokolja a Honvéd utca 3. alatti szecessziós Bedő-ház egy részét (az üzlethelyiségeket).

Tiborcz István a XII. kerületi polgármesteri hivatal előtt 2025. február 25-én. Fotó: Kovács Bendegúz/444

A harmadik épületre pedig a Magyar Narancs közérdekű adatigénylése során derült fény. A Zoltán utca 16. alatti, 1438 négyzetméter alapterületű, jelenleg a NAV használatában álló épületet 2025 novemberében hirdette meg eladásra a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. Az árverés idén januárban zárult, a palotát a 6,5 milliárd forintos kikiáltási áron viheti a ZOLTÁN16 Property Kft. A lap szerint az adásvétel ügyében nem minden tiszta, hiszen a szerződést még nem írták alá, ráadásul a kft. közvetve egy bizalmi vagyonkezelő birtokában van, tehát a haszonhúzó ismeretlen. Ugyanakkor a cég ügyvezetője Figura Ferenc, aki nemcsak az Equilor Alapkezelő egyik embere, de a lap szerint Tiborcz Istváné is.