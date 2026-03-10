Orosz hekkertámadás érte a mezőberényi polgármesteri hivatal informatikai rendszerét

„Ez a hét »jól« kezdődött! A hivatal informatikai rendszerét, az eddigi szakértői vizsgálódás alapján orosz hacker támadás érte”

– tette közzé Facebook-oldalán Siklósi István, Mezőberény polgármestere.

A hekkerek zsaroló szándékkal megváltoztatták a fájlok kiterjesztését, és „terjedelmes” mennyiségű adatot is elloptak, így a hivatal működése gyakorlatilag megbénult. Még az internetről is lekapcsolták a hivatal rendszerét. A helyreállítás pedig két-három hetet is igénybe vehet.

Illusztráció: Sora Shimazaki/Pexels

Az ilyenkor szükséges bejelentést megtették az illetékes hatóságnál, ugyanakkor attól tart Siklósi, hogy büntetést is kapnak majd a történtek miatt. Azt írja:

„A vírusvédelem és egyéb korábbról alkalmazott kiberbiztonsági intézkedéseink ellenére várhatólag még a hatóság is büntetni fog bennünket!”

