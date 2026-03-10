Több mint kétszázmillió forintot csalt ki kamuprofilokkal hiszékeny emberekből két nagykőrösi nő

Minősített csalás bűntette és más bűncselekmény miatt emeltek vádat két nagykőrösi nővel szemben. Egyikük több százmillió forintot csalt ki a sértettektől, a másik a bankszámláját adta ehhez, de átadta társának a számlához tartozó bankkártyát is.

A vádirat szerint a fiatalabb, munkanélküli vádlott elhatározta, hogy csalással fog pénzhez jutni. A mesterterve az volt, hogy ismerőseitől saját maguk, illetve kitalált személyek különböző magánéleti és egészségügyi problémáira hivatkozva rendszeresen kölcsönkér, és a pénzeket nem fog visszafizetni.

A csalássorozat 2021-ben kezdődött, akkor egy boltot üzemeltető, közel 80 éves sértettel vette fel a kapcsolatot, akitől általa kitalált személyek részére kért kölcsön, „egy ismert közösségi oldalon” álprofilokat is létrehozott a hitelesség érdekében. „Az álprofilokról 2021 tavaszától üzeneteket írt a sértettnek, amelyekben magánéleti, anyagi problémákra, betegségekre, kórházi kezelésekre, halálesetekre kért pénzt a sértettől” – írja közleményében az ügyészség. Többek között ilyen üzeneteket küldött:

Az együttérző és segíteni akaró idős sértettől a vádlott több mint 205 millió forintot csalt ki” – írja közleményében az ügyészség. Egy másik ismerősüktől a nő több mint 13 millió forintot csalt ki hasonló okokra hivatkozva.

A csalásból befolyt pénzt a vádlottak felélték, jelentős részét szerencsejátékra fordították, közölte az ügyészség.

A fiatalabb nőre két rendbeli minősített csalás bűntette miatt végrehajtandó szabadságvesztést és közügyektől eltiltást kér az ügyészség, a másik vádlottra minősített pénzmosás miatt felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozták.