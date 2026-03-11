A DK lett az új Kutyapárt: Gréczy Zsolt posztjával durrantották be a totális debilkampányt

Gréczy Zsolt, a demokratikus értelemben vett kis Gauss.

Kikre céloz a DK? Ez a kérdés sokakat foglalkoztatott eddig, ám Gréczy Zsolt képviselőjelölt csak március 11-én adta meg a választ: a gyengeelméjűekre. Erős megállapításnak tűnhet, de csak addig, amíg az ember el nem olvassa Gréczy Zsolt képviselőjelölt szerdai fb-bejegyezését. Gréczy ebben azt a hírt próbálja feldolgozni, hogy a 21 Kutatóközpont friss közvélemény-kutatása szerint a DK a pártot választani tudók körében 1 (egy) százalékon áll. Ezt persze senkinek sem lehet könnyű megemészteni, akit az elmúlt évtizedben a DK állami támogatása tartott el, így Gréczynek sem az. Ezért lehet ennyire pattogós, rövid mondatokból álló a bejegyzés eleje:

„KUTAT A 21. Tegnap azt írták, Óbudán a DK 6 százalék. Ma meg azt, hogy országosan 1.”

Érződik, hogy a lírai én szinte fuldoklik a tehetelenségtől. De mi robban ki belőle? Hát ez:

„Akkor kell lennie egész térségeknek, ahol -3 százalék, hogy ez igaz legyen.”

Hogy micsoda? Bolyai Farkas, légy velem! Mekkora mázlija van Rózsika néninek, a másodikos matektanárunknak, hogy már rég meghalt! Az olvasó még fel sem tápászkodott, de Gréczy máris rádupláz:

„Ha 5-en utaznak a villamoson és 7-én leszállnak, 2-nek fel kell szállnia, hogy senki ne legyen a villamoson.”

Majd jön a háromsoros, szabadversszerű levezetés:

„Legalább néha nézzétek meg, mit hazudtok.

Tegyük a dolgunkat, Barátaim!

Hajrá DK!”

Már csak egy hónap van hátra a kampányból, de szépen fel van adva a lecke: lesz-e olyan, aki ezt felül tudja múlni?