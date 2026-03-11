A Fidesz kecskeméti jelöltje megsértette a választási törvényt, amikor egy iskolában kampányolt Gulyás Gergellyel

A Nemzeti Választási Bizottság kimondta, hogy Salacz László, a Fidesz kecskeméti képviselőjelöltje megsértette a választási törvényt, amikor februárban választási fórumot tartott a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakképző Iskolában.

A Telex cikke szerint a Gulyás Gergellyel közös fórumot február 27-én tartották. A politikusok először sajtótájékoztatón válaszoltak az újságírók kérdéseire, majd a díszteremben az érdeklődők kérdéseit is megválaszolták.

Salacz László és Gulyás Gergely Fotó: Bús Csaba/MTI/MTVA

A fórum miatt a Tisza Párt panaszt nyújtott be a választókerületi választási bizottsághoz. Indoklásuk szerint a Fidesz jelöltje megszegte a választási eljárási törvényben szerepelő alapelveket, a köznevelési és a szakképzésről szóló törvényt is.

A helyi választási bizottság azonban elutasította a panaszt. Arra hivatkoztak, hogy bár a fórum „kampánytevékenység keretében megvalósult választási gyűlésnek minősül”, viszont a cselekmény egyszeri volt, így nem lehet szó tevékenység folytatásáról, mert az egyfajta állandóságot feltételez”.

A Tisza jelöltje a Nemzeti Választási Bizottsághoz fellebbezett. A szervezet pedig kimondta, hogy Gulyásék fóruma kampánytevékenységnek minősült. Az oktatási-nevelési intézményben pedig tilos politikai tevékenységet folytatni, függetlenül attól, hogy tanítási időben tartották-e a fórumot.