Zelenszkij Orbánról: Az egyetlen dolog, amit nem tett meg: nem támadja a területünket rakétákkal vagy drónokkal

Volodimir Zelenszkij Fotó: XOSE BOUZAS/Hans Lucas via AFP

Exkluzív interjút adott szerdán a Politicónak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Sokszor említette Magyarországot és Orbán Viktort, íme a legérdekesebb részletek:

Zelenszkij szeretné, ha az EU B-tervvel állna elő, ha nem sikerülne azelőtt kivédeni Orbán „zsarolását” , hogy Kijev kasszája kiürül: „Nekünk is és Európának is szüksége van erre a B tervre. Európai partnereink és igaz barátaink tudják, hogy mi nemcsak az ukrán értékeket védjük, hanem egész Európa békéjét is.”

Rákérdeztek, hogy nem érzi-e úgy, hogy túl messzire ment, amikor virágnyelven fenyegette Orbánt. Erre azt felelte, hogy nem hiszi, hogy a korábbi „diplomatikus hallgatás” hasznosnak bizonyult volna az ügyben.

A Politico összefoglaló cikke megjegyzi, hogy az ukrán elnök ennyire nyíltan eddig nem sokszor kritizálta Orbánt. Zelenszkij szerint Orbán „Putyin szövetségese”, valamint Oroszország „barátja” és „stratégiai partnere”, aki „az orosz elnök oldalán áll. Ugyanazt csinálja, mint ő, mindent blokkol Ukrajnával kapcsolatban. Az egyetlen dolog, amit nem tett meg: nem támadja a területünket rakétákkal vagy drónokkal. És nem küld katonákat.” - fogalmazott Zelenszkij. De - mint hozzátette - vétózza az Ukrajnának szánt pénzeket, fegyvereket és ellenzi Ukrajna EU-tagságát. „És ugyanazokat a narratívákat hasznája, mint az oroszok. Személyesen így jár el” - mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij persze nemcsak Orbánról beszélt. Ezek voltak a további fontos pontok az interjúban:

Trumpnak igaza volt, amikor azt mondta Zelenszkijről, hogy utálja Putyint. „Persze, szerintem kölcsönösen utáljuk egymást. Ebben igaza van Trumpnak, ha nem is mindenben.”

Továbbra is kulcsfontosságúnak tartja a Trump segítségével folyó béketárgyalásokat. „Nem bízunk Oroszországban, de azt hiszem és bízom abban, hogy az amerikaiak tényleg véget akarnak vetni ennek a háborúnak. Remélem, hogy a segítségünkre lesznek, de Oroszországra kellene nagyobb nyomást gyakorolniuk, nem rám.”

Ami a békekötés amerikai biztonsági garanciáit illeti, Zelenszkij megosztott egy anekdotát. „Trump elnök azt kérdezte tőlem: bízik abban, hogy a mi biztonsági garanciáink erősebbek lehetnek a NATO-iénál? Azt feleltem: Igen, mert ez ma Önön múlik, elnök úr. Isten adja, hogy erősebb biztonsági garanciákat kapjunkmint amit a NATO adna. De mi lesz Ön után? És mi lesz, ha én sem leszek?”

Zelenszkij megerősítette, hogy drónspecialistákból álló csapatot küldött az Arab-öbölbe, hogy a helyszínen segítsenek a szövetségeseknek kivédeni Irán drónos ellentámadásait. Az oroszok ugyanis négy éve vetnek be iráni Sahed drónokat ellenük, így van benne gyakorlatuk. Zelenszkij abban reménykedik, hogy cserében PAC-3 rakétákat kaphatnak a Patriot légvédelmi rendszereikhez. De elismerte azt is, hogy ezekből hiány keletkezhet, ha az amerikai hadsereg sok ilyent használ el az Irán elleni háborúban.