Ledöntötték a temető kerítését a megijedt szarvasok, amikre farkasfalka támadhatott egy borsodi faluban

Feltehetően egy farkasfalka támadott meg egy szarvasrudlit a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Martonyi község temetője környékén, két szarvas el is pusztult.

A község Facebook-oldalán azt írják, a nyomokból ítélve a szarvasok a támadás miatt nekimentek a drótkerítésnek, és 20-25 betonoszlopot eltörtek.

„Szerencsére a menekülési útvonaluk nem a sírhelyek felé vezetett, ezért nagyobb kár, úgy tűnik nem keletkezett. A támadást követően 2 db szarvas elhullott, egyik a helyszínen, míg a másik egy magánlakás udvarára menekült és ott pusztult el”.

– írták, hozzátéve, hogy az illetékes vadásztársasággal felvették a kapcsolatot. Az önkormányzat szerint a farkasok elszaporodása miatt előfordulhatnak hasonló esetek, a vadak ugyanis éjjel a lakott területek felé húzódnak félelmükben.

A megyei lap írt arról, hogy a Bükki Nemzeti Park a télen sikeres téli nagyragadozó-felmérést végzett. Az elemzések szerint a Bükkben a helyi farkascsalád legalább hat egyedből áll, a Mátra és környékén három különböző család territóriuma érintkezik: az egyik Nógrád vármegyéből egészen a szlovák határig nyúlik, a határterületeken pedig további két család jelenléte valószínűsíthető, az ő életterük átnyúlik az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területére is. (via Telex)