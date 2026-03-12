Southamptonból New Yorkba potyázott egy róka egy teherszállító hajón

Southamptonból egészen New Yorkig utazott egy róka, miután fellopózott egy teherszállító hajóra, közölték a Bronx Zoo illetékesei.

Nem világos, hogyan került a körülbelül kétves, hím vörös róka a hajóra – amely autókat szállított –, hogy megtegye az utat az Egyesült Államok keleti partjáig. A hajó február 4-én indult a hampshire-i Southamptonból, és február 18-án kötött ki a New York–New Jersey kikötőben.

Egy róka szalad el a Downing Street 10. előtt. . AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS

A rókát a kikötő tisztviselői találták meg, majd értesítették a hatóságokat, hogy új otthont találjanak az állatnak. Az állatkert, amely jelenleg gondját viseli, közölte, hogy az első vizsgálatok szerint a róka egészségesnek tűnik.(Guardian)