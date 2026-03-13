A rendőrség kizárta az idegenkezűséget Bertók Krisztina halála ügyében

Bertók Krisztina 2023. július 18-án, mindössze 25 éves korában halt meg. Halálát a rendőrség először öngyilkosságként kezelte, majd le is zárták a nyomozást. A férfit, akivel haláláig párkapcsolatban élt, egyszer sem hallgatták ki az üggyel összefüggésben.

2025-ben azonban újranyitották az ügyet a Patent Egyesület kifejezett kérésére, akkor már minősített emberölésként kezelve azt.

Idén március 8-án, nőnap alkalmából interjút készítettünk az édesanyjával, Takács Krisztinával, aki hosszasan mesélt arról, hogyan kezelte a rendőrség a lánya halálának ügyét.

A Patent Egyesület most azt írta a Facebookon:

A BRFK Életvédelmi Osztályának vezetője közölte az anyával, hogy a szakértők kizárták az idegenkezűséget, és nincs bizonyíték arra, hogy Krisztina bántalmazójának köze lett volna a halálához. Elismerték a korábbi eljárás során elkövetett hibákat és mulasztásokat, és bár a továbbiakban kapcsolati erőszak ügyében folytatja a rendőrség a nyomozást, ez csekély vigaszt jelent a gyászoló anya számára, hiszen a férfi visszatért harmadik országbeli hazájába, így azt az eljárást nagy valószínűséggel fel fogják függeszteni.



Az áldozat anyja ennek ellenére folytatja a küzdelmet, hogy a lányának igazságot szerezzen, és ebben mi továbbra is minden segítséget és támogatást megadunk neki.

Vagyis a rendőrség elismerte, hogy követett el hibákat és mulasztásokat, végül azt állapította meg, hogy nincs bizonyíték arra, hogy Krisztina bántalmazójának köze lehetett a halálához. Annak a férfinak, aki utoljára látta őt élve, és először látta őt holtan.

Ugyanakkor a férfit nem hallgatták ki az újranyitott nyomozás során sem. Ezután pedig kapcsolati erőszak ügyében nyomoznak tovább, miközben a férfi már nincs is Magyarországon.

Takács Krisztinával, Bertók Krisztina édesanyjával március 8-án, nőnap alkalmából készítettünk interjút. Akkor azt írtuk: azért harcol, hogy megtudja, hogyan halt meg a lánya. Az ő küzdelme pedig rávilágít arra is, hogy az áldozatok mennyire ki vannak szolgáltatva a hatósági eljárásoknak.

Az interjút itt lehet megnézni (itt pedig meghallgatni):

Takács Krisztina további jogi küzdelmét a Patent Nőjogi Perselyéből támogatják, ami itt érhető el.

Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.