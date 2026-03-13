Az NVB közzétette, milyen szavazólapon választhatunk az 5 országos pártlistából

Pénteki ülésén jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok kétfajta mintáját a Nemzeti Választási Bizottság: az egyik a magyarországi szavazásra, a másik a levélben szavazásra készül. A szavazólapokon öt pártlista neve szerepel.

Országos pártlista belföldi szavazáshoz és levélszavazóknak Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Az NVB feladata a szavazólapok adattartamának jóváhagyása, ez az úgynevezett imprimálás azt jelenti, hogy az NVB elfogadja a szavazólap képét, azt, hogy helyesen szerepelnek-e rajta a jelölőszervezetek, valamint a listákon lévő jelöltek neve, írja az MTI.

A jogszabály szerint a szavazólap a pártlisták nevét az NVB által március 7-én kisorsolt sorrendben tartalmazza: Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Tisztelet és Szabadság Párt, Mi Hazánk Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt. Érdekes ugyanakkor, hogy a Nemzeti Választási Iroda honlapján pénteken 17 órakor frissített adatok szerint még 46-an még jogorvoslat alatt álltak, közülük 27-en a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltjei – márpedig a párt csak 79 egyéni jelöltet állított eddig, tehát a jogorvoslatok még bekavarhatnak az MKKP országos listájának (hiszen ahhoz a fővárosban és 14 megyében összesen 71 nyilvántartásba vett egyéni jelöltnek kell lennie).

Az NVB-nek a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen - egynapos jogorvoslati határidővel - felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Kúriához, írja az MTI.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) pénteken azt közölte: az egyéni országgyűlési jelöltekre vonatkozó szavazólapok végleges képét az illetékes országos egyéni választókerületi választási bizottságok állapítják meg a jogorvoslati határidők leteltét és az esetleges jogorvoslati eljárások lezárultát követően.