Ketrecharcosokkal készülnek az FBI különleges ügynökei

A sportág csúcsbajnokságának számító Ultimate Fighting Championship (UFC) jelenlegi és volt ketrecharcosai a hétvégén a virginiai Quantico városában található FBI különleges ügynököket képző akadémiáján fognak „képzési szemináriumot” tartani az FBI vezető munkatársai és hallgatói számára.

Az FBI igazgatója, Kash Patel szerint ez rendkívüli lehetőség az ügynököknek, hogy a világ legjobb sportolóitól tanuljanak és velük edzenek. Hozzátette: a program segít abban, hogy az FBI még felkészültebb legyen az amerikai emberek védelmére.

Kash Patel, az FBI igazgatója Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Az UFC vezérigazgatója, Dana White közleményében azt mondta: a szervezet büszke arra, hogy támogathatja az FBI-t védelmi technikáinak megerősítésében. Az FBI közlése szerint a harcosok konkrét technikákat, illetve taktikai elemeket is bemutatnak majd az ügynököknek. White azt mondta: a UFC harcosai „a bolygó legkeményebb férfiai és női közé tartoznak, és most Quanticóba tartanak, hogy a legjobb FBI-ügynököket képezzék ki a vegyes harcművészetekben”.

Nem ez lesz az UFC-sek egyetlen fellépése az amerikai államigazgatásban: július 4-én Donald Trump egy UFC-gálával szeretné megünnepelni az Egyesült Államok a Függetlenségi Nyilatkozat 250. évfordulójának megünneplésére. (BBC)