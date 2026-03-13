Letartóztattak a szekszárdi játszótéren holtan talált férfi bántalmazóit, egyikük fiatalkorú

A Szekszárdi Járásbíróság pénteken elrendelte a 45 éves férfi és fiatalkorú társa letartóztatását egy hónapra – közölte a Tolna megyei főügyészség (a rendőrségi közlemény szerint a fiatalkorú gyanúsított 16 éves). Kettejüket gyanúsítják azzal a nyomozás eddigi adatai alapján, hogy március 10-én éjszaka, egy játszótéren olyan súlyosan bántalmaztak egy hajléktalan férfit, hogy az végül belehalt a sérüléseibe.

Az ügyészségi tájékoztatás szerint a két gyanúsított előbb együtt italozott az 51 éves hajléktalan férfival, majd rátámadtak. „A férfi és társa többször megütötték, majd a földre került sértettet többször megrúgták, végül magára hagyták”, ő a bántalmazás hatására hajnalban az életét vesztette. A holttestet kora reggel egy járókelő vette észre, aki azonnal értesítette a hatóságokat.

A nyomozó hatóság a közlemény szerint „március 11-én elfogta, majd halált okozó testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a két bántalmazót, akik a bűncselekményt társtettesekként követték el”. A rendőrség közleménye szerint a gyanúsítottak elismerték a bűncselekmény elkövetését.

Az ügyészség ismerteti a Btk-t: a halált okozó testi sértésért 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztést lehet adni, de ha a felnőtt gyanúsított a bűncselekményt különös visszaesőként követte el, ezért esetében a büntetési tétel felső határa a felével, azaz 12 évre emelkedik. A felnőtt gyanúsított korábbi feltételes szabadságra bocsátás ideje alatt, míg fiatalkorú társa pártfogó felügyelet hatálya alatt követte el a bűncselekményt.

A gyanúsításban szereplő bűncselekmény jellegére, jelentős tárgyi súlyára, az eddig rendelkezésre álló adatokra, illetve a nyomozás érdekeire tekintettel kérte a vádhatóság a két gyanúsított letartóztatását. A járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítványnak mindenben helyt adott, áll a közleményben.