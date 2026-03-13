Lezuhant egy amerikai katonai repülőgép Irakban

Egy KC-135-ös katonai utántöltő repülőgép zuhant le egy incidens után – amelyben egy másik repülőgép is érintett volt – Irakban, az esethez az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint sem „ellenséges, sem baráti tűznek” nem volt köze. A tájékoztatás szerint Nyugat-Irakban mentőakció folyik, az amerikai hadsereg egyúttal a területet „baráti légtérnek” nevezte.

Fotó: MUSTAFA CIFTCI/Anadolu via AFP

Jim Himes demokrata képviselő a BBC Newsnightnak azt nyilatkozta, hogy még „nagyon korai” megállapítani a baleset okát, és hozzátette, reméli, hogy a fedélzeten tartózkodó személyzet biztonságban van.

„Ez a konfliktusok elkerülhetetlen része. Még a legjobb hadsereg sem működik balesetek nélkül, és úgy tűnik, itt is ez történt” – mondja. Hozzátette:„Imádkozunk a legénység biztonságáért, de ez az ára annak, amit egy nemzetnek meg kell fizetnie, amikor háborúba megy.”

Az ilyen jellegű repülőgépeknek egyébként fontos szerepe van egy háborúban, mivel ezek biztosítják a vadászgépek és bombázók üzemanyaggal való ellátását. A tankolás során nagyon közel kell repülni a tartálygéphez, mielőtt leengedik a szondát, ehhez a fogadógép felrepül, majd a tartálykocsi alatti világítási rendszer segítségével pozícionálja magát, hogy a szonda szó szerint rá tudjon csatlakozni a sugárhajtású géphez. A tankolás így több percig is eltarthat, a két gép között pedig ilyenkor mindössze pár méter van.

A KC-135-ös legénysége jellemzően három fő – egy pilóta, egy másodpilóta és egy operátor van a fedélzeten. Az amerikai légierő szerint az amerikai légierőnek közel 400 tankergépe van. (BBC)