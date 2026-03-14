Afganisztán drónokkal támadta a pakisztáni fővárost, miután Pakisztán légicsapást mért afgán célpontok ellen

Az afganisztáni tálib vezetés szombaton bejelentette, hogy dróntámadást intézett a pakisztáni főváros, Iszlámábád egyik katonai létesítménye ellen. A közlemény szerint az akciót péntek éjjel, a Raddul Zulm (Válasz az elnyomásra) fedőnevű hadművelet keretében hajtották végre, miután a pakisztáni erők előző nap ismét több, halálos áldozatokkal is járó légicsapást intéztek több afganisztáni célpont ellen. A tálib kormány szerint legalább négy ember meghalt és tizenöten megsebesültek, köztük nők és gyermekek.

A pénteki légicsapás több afganisztáni tartományban is komoly károkat okozott Fotó: HAMID SABAWOON/Anadolu via AFP

A mostani volt az első alkalom a harcok februári kitörése óta, hogy Afganisztán drónokkal támadta a szomszédos Pakisztánt. Bár a kabuli vezetés szerint az akció nyomán a pakisztáni fél „emberi és anyagi veszteséget is szenvedett”, a pakisztáni hadsereg sajtóirodája azt közölte, hogy a drónokat még a levegőben megsemmisítették. Az iroda mindazonáltal hozzátette, hogy a lehulló darabok négy embert, köztük két gyereket megsebesítettek.

Pakisztán provokációnak nevezte az afgán támadást és leszögezte: folytatja a szomszédos ország elleni műveleteit. Aszif Ali Zardari pakisztáni államfő is figyelmeztette a tálibokat, hogy a civilek lakta körzetet érő támadással „vörös vonalat léptek át”, és hozzátette: a kabuli vezetésnek súlyos következményekkel kell szembenéznie.

A két ország között régóta feszült a viszony, és már tavaly fegyveres konfliktus robbant ki köztük, majd októberben tűzszüneti megállapodás született. A harcok február 26-án újultak ki, amikor Afganisztán megtorló csapásokat mért pakisztáni létesítményekre, válaszul Pakisztánnak az Afganisztán területén tevékenykedő fegyveresek pakisztáni célpontok elleni támadásaira.

Iszlámábád szerint a kabuli tálib vezetés évek óta nem lép fel elég határozottan az Afganisztán területén bujkáló, és onnan akciókat indító terrorcsoportok ellen. Az Afganisztánt irányító tálib vezetés tagadja ezt, és azt hangoztatja, hogy továbbra sem engedélyezi pakisztáni célpontok afgán területről történő támadását.