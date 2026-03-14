Meghalt Jürgen Habermas

96 éves korában elhunyt Jürgen Habermas filozófus és szociológus. Ezt Tanja Postpischil, a Suhrkamp kiadó vezetője erősítette meg a Süddeutsche Zeitungnak.

Habermas a mai német filozófusok közül a legbefolyásosabbnak és legismertebbnek számított. Az egyetemi tanár évtizedeken át meghatározó szerepet játszott az intellektuális vitákban. Habermas emellett a „kritikai elmélet” második generációjának legismertebb képviselője volt, amely „Frankfurti Iskola” néven is ismert.

1929-ben született Düsseldorfban, és pályáját azzal alapozta meg, hogy 1962-es A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása című könyvében a modern nyilvánosság kialakulását elemezte. A nyolcvanas években megjelent kétkötetes fő műve, A kommunikatív cselekvés elmélete a társadalomelmélet egyik alapművévé vált. Nemcsak akadémiai filozófusként volt ismert: a német közélet egyik legismertebb értelmiségijeként rendszeresen megszólalt politikai kérdésekben, például a német múlt feldolgozásáról szóló nyolcvanas évekbeli történészvitában és az európai integráció jövőjéről szóló vitákban. (via Süddeutsche Zeitung)