Miután lemondott a mágusakadémiás főigazgató, visszamennének a felmondott orvosok a Nyírőbe

Ez egy óriási siker – így kommentálta Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke az RTL Híradó kérdésre azt, hogy pénteken lemondott Ézsi Robin, a Nyírő Gyula kórház főigazgatója, akinek a vezetése alatt az összeomlás szélére került az intézmény.

A korábban többek között egy mágiát oktató életbölcseleti akadémia vezetőjeként dolgozó Ézsi Robin 2024 elején került a Nyírő élére. A főigazgatósága alatt előbb 15 magasan kvalifikált pszichiáter szakorvos mondott fel a Nyírőben, majd a múlt héten újabb 19 orvos adta be a felmondását a kórházban, ami így a működésképtelenné vált volna.

A főigazgató távozásával Srádi Péter szerint az orvosok nyugodtabban, csak a munkájukra koncentrálva tudnak dolgozni, és nőhet a kórház hatékonysága. A szakszervezeti vezető azt mondta, a múlt héten felmondott 19 orvos mindegyike visszamenne dolgozni a Nyírőbe így, hogy Ézsi már nincs ott. Egyeztetést kezdeményeznek a munkáltatóval, megkérik, hogy vegye őket vissza, nyilatkozta Srádi.

A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint fontos első lépés, ami történt, de vannak még megoldandó problémák. Álmos Péter ilyennek nevezte például a teljes budapesti pszichiátriai területi ellátás újragondolását.