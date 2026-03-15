A Kutyapárt a Szabadság hídon emlékezett, 1 perc néma kommenteléssel

A Kutyapárt a Szabadság hídon tartotta Békecsúcsát, ahol a szokásos programok (kézműveskedés, ugrálóvár, békepipázás, miegyéb) mellett főként zene szólt, de voltak beszédek is.

Csoki például sajnos nem vicces felvezetőt mondott, főként arról beszélt, hogy a Parlamentnek is szüksége van lelkiismeretre, és azt szeretnék, ha nem a megosztottság uralná az országot.



Juhász Veronika, a Kutyapárt alelnöke többnyire azokat a szociális ellátásbeli (azon belül is elsősorban a lakhatási) hiányosságokat sorolta, amelyek az állami ellátórendszer diszfunkcionális működéséből fakadnak, és azt is elmagyarázta, hogy pártja hogyan igyekszik ezeket a hiányosságokat kipótolni.

Volt 1 perc néma kommentelés, megtapsolták a kampánybuszt, voltak pontok/követelések is (például hogy legyen önálló minisztériuma a környezetvédelemnek, az egészségügynek és az oktatásnak, legyen kötelező olvasmány az Isztambuli Egyezmény és szakítsunk az áldozathibáztatással, szabadon házasodhasson mindenki, aki szeretne, legyen szabad a Pride, ilketve „ruszkik, haza” – ezt nagyon megtapsolták).



15.57-kor viszont kiderült, hogy elfogyott az ingyensör. Ki miatt van ez? - kérdezte Csoki. Gyurcsány - kiabálta be valaki. De kiderült, hogy nem a Feri (milyen Feri?) miatt, hanem azért, mert még mindig nem kapták meg a kampánypénzt.



Nagy Dávid listavezető kezdésként a politikusok felelősségvállalásáról beszélt.

Nemcsak egy, hanem két populista párttal lehet most szembenézni, akiknek a legfőbb célja a hatalom megszerzése és megtartása, míg a felelősséget nem vállalják a kudarcaikért, hanem másokat hibaztatnak – mondta.



„De ha az MKKP bejut, az a ti és az én érdemem lesz, ha nem jutunk be, az a ti és az én kudarcom lesz. Mi leszünk a felelősek, bármi is történik” – fogalmazott.

Nagy beszélt a tömeges fellebbezésekről, mint olyan eszközről, amivel el akarják lehetetleníteni a Kutyapártot.



„De az MKKP ott lesz a szavazólapokon, de ezt ne másnak köszönjétek, hanem magatoknak.”

Nagy szerint a választás tétje, hogy kettéhasítják-e az országot gyűlölettel, vagy marad-e egy híd. „Április 12-én ezt a korrupt és gyűlöletkeltő kormányt el kell zavarni, nem ez a kérdés, hanem ez a cél. De nem akarunk több populizmust, nem akarunk egy- vagy kétpártrendszert” - mondta.



Nagy szerint garanciák nélkül nem tűnik el a NER, és csak egy olyan párt maradt, ami nem valami ellen, hanem valamiért küzd (magukra gondolt).



„A Kutyapárt készen áll az országra, az ország meg a Kutyapártra, úgyhogy embert juttatunk a Parlamentbe” – zárta beszédét.

„Lehet szavazni a Kutyapártra, és nincs ezzel semmi gond, nem csináltok semmi rosszat” – ez pedig már Csoki zárszava volt a beszédek végén.