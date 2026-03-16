Az M4-es autóút mosdójába szerelt fel kamerát, hogy kukkolja a nőket

Egy apuka tett bejelentést február végén a rendőrségen, mivel az M4-es autóút egyik pihenőjének női mosdójában a lánya egy nem éppen odaillő kamerát vett észre. A lány elmondta az apjának, hogy amikor belépett a női mellékhelyiségbe, egy idegen férfi állt ott, bocsánatot kért, majd gyorsan távozott. Azt csak pár perccel később vette észre, hogy valaki egy kamerát szerelt a falra, ami az illemhelyet figyeli. Közben ismét megjelent az ismeretlen férfi a mosdóban, majd rövid idő elteltével kapkodva kocsiba ült és elhajtott a pihenőből. Amikor a sértett apja bement a mellékhelyiségbe, a kamerát már nem találták a falon.

Értesítették a rendőröket, akik pár óra alatt azonosították a 49 éves K. Tamást, akit abonyi otthonában fogtak el, majd előállították a Ceglédi Rendőrkapitányságra. A lakásában tartott kutatás során a nyomozók több, a cselekményhez köthető eszközt foglaltak le: a kamera rögzítéséhez használt kétoldalú ragasztószalagot, a felszereléséhez szükséges eszközöket, valamint laptopokat és a férfi mobiltelefonját is.

A kukkoló részletes vallomást tett: elismerte, hogy ő helyezte el a kamerát a mosdóban, majd elmondta, hogy tette mögött egyfajta betegség áll, ami ilyen cselekedetekre ösztönzi. A Ceglédi Rendőrkapitányság személyes adattal visszaélés miatt folytat büntetőeljárást a szabadlábon védekező gyanúsított ellen. (police.hu)