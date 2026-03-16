Legalább 125 ember halt meg lavina miatt ezen a télen Európában

Legalább 125 ember halt meg hócsuszamlások, lavinák miatt az európai hegyvidékeken az idei téli szezonban – közölte az európai lavinaveszélyt jelző szolgálat (EAWS).

A legtöbb halálos balesetet Olaszországban jegyezték fel, ahol 32 ember halt meg, ezt követi Franciaország 31, majd Ausztria 29 áldozattal. (Február elején két tapaszalt magyar hegymászó is meghalt Szlovákiában, amikor elsodorta őket a lavina.)

Lavinaveszélyre figyelmeztető zászló Franciaországban Fotó: CAPUCINE VEUILLET/Hans Lucas via AFP

Az adatokat október 1. óta rögzítik. A szezon még nem ért véget, de már most látszik, hogy a 2025-2026-os tél halálozási adatai szokatlanul magasak – közölte a szolgálat. Az elmúlt 10 évben egyetlen olyan tél volt, amikor több ember halt meg lavina miatt Európában: 2017-2018-ban 147 áldozatot számoltak.

A szakértők szerint a klímaváltozás miatt van egyre nagyobb lavinaveszély. A magasabb hőmérséklet megváltoztatja a hagyományos évszakokat, és a hó már nem olyan szilárd, mint korábban volt. Az erősebbé váló szelek miatt pedig veszélyes hófúvásos rétegek alakulhatnak ki.

Az is közrejátszik, hogy egyre népszerűbb a pályán kívüli sítúrázás és síelés, ami szintén megindíthat egy-egy lavinát. (MTI)