Orbánnak nyilvánvaló, hogy vasárnap óta a Fidesznek áll a zászló

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Kaposváron indult Orbán Viktor választás előtti előre meghirdetett, nem pedig meglepetésszerű, „hol itt bukkanok fel, hol ott”–típusú országjárása. Az elmúlt választások előtt ilyet már nem csinált, de most kénytelen volt felvenni a kesztyűt Magyar Péterrel, a műfaj újragondolójával. Voltak osztogatott magyar zászlók (a Tisza gyűlésein egy időben azokat vissza kellett adni, nem tudom, most mi a helyzet, itt vihette haza magával mindenki), fáklyák, amikkel – külön megkérték rá az embereket – vigyázzanak. Az ember már-már azt várta, hogy Orbán egyszer csak megjelenik a tömegben fehér ingben, slankosan, kezében egy piros-fehér-zöld zászlót lobogtatva, de ott azért még nem tartunk.

A Városházával szemben a Nagyboldogasszony-székesegyház, balra az MVM, jobbra az ellenséges Erste bankfiók. Egy órával a rendezvény előtt a hangosítást próbálták, a fideszes sátrakból a vasárnapi békemeneten ismerős szóróanyagok a gonosz Zelenszkijről és Magyar Péterről, („Üzenjük Kijevnek, a hazánk nem eladó”) magyar zászlók és fáklyák minden mennyiségben. Lázár bazár és Zebra shop egymás mellett, a színpad előtt pedig 15 méteres sugarú félkörben egy elkordonozott rész, ahová akkor még senkit nem engedtek bemenni.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Városházának is megvan a maga sztorija, ami sok mindent elmond a kaposvári népről. Az 1903-ra elkészült épületet kezdetben pestiek építették, a helyi mestereknek nem jutott munka, akik aztán addig lázadoztak, míg nem jutott nekik is valami. Ez pedig akkoriban nem volt divatban.

Az egész gyűlés egy szabadtéri DPK-ra emlékeztetett, ezt a megoldást utaztatják a vidéki városokba az április 12-i választásig.