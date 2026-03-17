Bűnösnek találtak férje megölésében egy utahi anyát, aki a férfi elvesztésének gyászáról írt gyerekkönyvet

Bűnösnek mondtak egy utahi anyát férje megölésében, aki arról írt gyerekkörvet, hogy hogyan lehet meggyászolni egy apa hirtelen elvesztését, számolt be a BBC.

Az esküdtszék megállapította, hogy Kouri Richins 2022 márciusában ölte meg férjét azzal, hogy fentanillal kevert italt adott neki.

A tárgyaláson elhangzott, hogy a 35 éves Richins több millió dollárnyi adósságot halmozott fel, életbiztosítási kötvényeket kötött férjére, és házasságon kívüli viszonya volt.

Az ügyészek több mint 40 tanút hívtak be, köztük azt a nőt is, aki azt állította, hogy ő adta el azokat a szereket, amelyekkel Eric Richinst megölték.

Richinst abban is bűnösnek találták, hogy csalárd módon igényelt biztosítási kifizetéseket férje halála után, a Park City síközpont közelében található otthonukban. Az ügyészek a tárgyaláson azt állították, hogy tévesen azt hitte, hogy férje halála után több mint 4 millió dollár értékű hagyatékot fog örökölni. Azt is elmondták, hogy a jövőjét egy másik férfival tervezte, akivel viszonya volt.

A hatóságok megállapították, hogy Richins egy korábbi esetben megmérgezte férje szendvicsét, majdnem megölve őt, később pedig növelte az adagot, amíg a férfi meg nem halt. Ebben az ügyben is bűnösnek találták, emberölési kísérlet miatt.

Richins minden vádpontban ártatlannak vallotta magát. A legsúlyosabb vád, a minősített emberölés, 25 évtől életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújtható.

Richinst 2023 márciusában tartóztatták le, két hónappal azután, hogy megjelentette az Are You With Me? című képeskönyvet, amelyről azt mondta, azért készült, hogy segítsen az embereknek, köztük három gyerekének, megbirkózni egy szeretett személy halálával.

„Megírtuk ezt a könyvet, és nagyon reméljük, hogy vigaszt nyújt nemcsak a mi családunknak, hanem más családoknak is, akik hasonlón mennek keresztül” — mondta a KPCW rádiónak adott interjújában a letartóztatása előtt.

A könyvet férjének ajánlotta, „csodálatos férjemnek és nagyszerű apának" nevezve őt.