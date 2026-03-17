Műanyag késélvédővel rabolt ki egy miskolci férfi egy látássérült asszonyt

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen minősített rablás bűntette miatt, aki egy látássérült idős korú nőt műanyag késélvédővel fenyegetve kirabolta, olvasható az ügyészség honlapján.

A vádirat szerint a vádlott 2025. október végén a délutáni órákban miskolci lakóhelyén a lépcsőházban az arcára felhúzta a pólóját, hogy így eltakarja, az ajtó kémlelő nyílására pedig rátette a kezét, a másik kezében egy műanyag késélvédő tokot tartott. Bekopogott a szomszédjához a 72 éves csökkent látó, időskorú nőhöz.

A sértett kinyitotta az ajtót, mire a vádlott betolta a nőt a lakásba. A nagyszobáig vitte, ahol az idős nő beleesett a fotelbe, a vádlott pedig felszólította, hogy adjon át neki húszezer forintot. A látássérült sértett tartva attól, hogy a vádlott bántalmazni fogja, illetve a nála lévő késélvédőt valódi késnek gondolta, és félt, hogy megszúrja vele, ezért egy húszezer forintos címletű bankjegyet odaadott a vádlottnak. A férfi ezután még további tízezer forintot követelt, erre a sértett már azt mondta, hogy nincs több pénze, a vádlott elhagyta a lakást.

Az ügyészség a büntetlen előéletű letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.