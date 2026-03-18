Molnár Áront 72 órára letiltotta a Facebook

A Facebook 72 órára letiltotta Molnár Áron színész-aktivista 410 ezer követővel rendelkező oldalát. Molnár azt írta, nem tud belépni az oldalába, és videót, valamint posztot sem tud kirakni. Képeket viszont tud posztolni, ha az Instagramra rakja ki őket, és megjelöli az automatikus facebookos megosztást.

Molnár Áron Fotó: Németh Dániel/444

Molnár szerint azért blokkolták az oldalát, mert tömegesen jelentették a Metánál. Indoklásként csak egy rendszerüzenetet kapott, miszerint olyan fényképet vagy videót tett közzé, ami nem felel meg a Facebook Jogi és Felelősségi Nyilatkozatában foglaltaknak.

„Az orosz titkosszolgálat teljes erővel segíti Orbán és a Fidesz kampányát, így minden oldal, személy, orgánum, amely a rendszerváltásért harcol, veszélyben van” – írta a színész.