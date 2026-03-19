A főváros olyan területekre is rendelt kaszálást, ahol valójában már nem nőhet fű

Továbbra is komoly kérdések övezik a Budapesti Közművek (BKM) Zrt. belső ellenőrzési főosztályának gyors felszámolását, amelyet az év elején hajtottak végre költségmegtakarításra hivatkozva. A társaság a teljes osztályt gyakorlatilag egyik napról a másikra megszüntette, a feladatokat pedig egy külső céghez szervezte ki. A döntést a felügyelőbizottság február közepén, zárt ülésen hagyta jóvá, a fővárosi tulajdonosi bizottság pedig szintén zárt ajtók mögött tárgyalja az ügyet, így a nyilvánosság egyelőre nem kap választ a felmerült kérdésekre. Vitézy Dávid februárban arról beszélt, folyamatban lévő ellenőrzéseket akartak eltitkolni a cégnél.

A Népszavához eljutott belső dokumentumok szerint a korábbi ellenőrzések többségét a felügyelőbizottság elfogadta, ám több kockázatos ügy lezáratlan maradt. Ezek közül kiemelkedik a zöldfelület-karbantartási szerződések vizsgálata, ahol jelentős eltérések merültek fel a teljesített munka és a kifizetések között. Egy esetben például tízmilliós nagyságrendű túlszámlázást állapítottak meg, amit a cég azzal magyarázott, hogy a vállalkozó később ledolgozta a különbözetet.

A problémák azonban rendszerszintűek lehettek. Egy 2022-es, mintegy 1,4 milliárd forintos kaszálási szerződésnél a BKM olyan területekre is rendelt munkát, ahol valójában már nem nőhet fű – például beépített, leburkolt részekre. A belső ellenőrzés megállapította, hogy több megrendelésnél egyszerűen korábbi adatok másolásával határozták meg a területeket, így a szolgáltatók olyan munkák után is számlázhattak, amelyeket nem kellett elvégezni. Egyes becslések szerint az ebből fakadó túlfizetések akár tíz- vagy százmilliós nagyságrendűek is lehetnek.

Nem csak a kaszálási szerződések akadtak fenn az ellenőrök szűrőjén. Más zöldfelület-karbantartási és faápolási munkáknál hiányos teljesítésigazolásokat, gyenge vezetői kontrollt, valamint dokumentáció nélküli járműjavításokat is feltártak. Olyan eset is előfordult, hogy a vállalkozó utólag állította ki az elszámolást, de abból nem derült ki, pontosan kik és mikor végezték el a munkát. Egy másik szerződésnél pedig a késedelmi kötbért sem hajtotta be a cég.

A BKM a kérdések többségére nem adott érdemi választ, közérdekű adatigénylésekre is csak szűkszavúan reagált. A belső ellenőrzés megszüntetését azzal indokolták, hogy a feladatok kiszervezésével évente mintegy 127 millió forintot takaríthatnak meg, miközben a külsős szolgáltató napidíja az elmúlt években jelentősen emelkedett. A váltás azonban úgy történt meg, hogy formális átadás-átvétel nem volt, és az sem világos, mi lesz a korábban megkezdett, de le nem zárt vizsgálatokkal. (via Népszava)