Bölcsődében kampányolt a Fidesz képviselője

A Pest megyei 13. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal megállapította, hogy a fideszes Pogácsás Tibor megsértette a választási eljárásról szóló törvényt, amikor március 18-án a nyáregyházi önkormányzat bölcsőde-átadó ünnepségén kampánybeszédet tartott. Az előtte álló óvodás és iskolás gyerekek előtt arra szólította fel a hallgatóságot, hogy válasszák a biztos választást, és támogassák a szintén fideszes Feldman Lászlót, aki egyébként jó barátja.

Az OEVB megállapította, hogy Pogácsás Tibor beszédével a többi jelölthöz képest előnyhöz juttatta Feldman Lászlót, ezzel pedig megsértette az esélyegyenlőség alapelvét. Mivel a testület szerint egyszeri jogsértésről volt szó, ezért bírságot nem szabtak ki, csak eltiltották Pogácsást.





