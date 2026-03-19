Donald Trumphoz készül az amerikai szankciókkal sújtott fehérorosz elnök

Ígéretet kapott a fehérorosz elnök arra, hogy dolgozni fognak az amerikai útjának megszervezésén a John Coale vezette amerikai küldöttségtől, amely március 19-én érkezett meg Minszkbe. Mindezért azért is jelentős fejlemény, mert a fehérorosz elnök jelenleg amerikai szankciók alatt áll.

„Csalódottak voltunk, hogy Lukasenko elnök nem tudott részt venni a nemrégiben Washingtonban tartott Béketanács ülésén. Donald Trump elnök azonban meghívta Lukasenko elnököt, hogy vegyen részt a jövőbeli Béketanács ülésein. Megbeszéltük ezt a kérdést. Lukasenko elnök megerősítette, hogy részt vesz az egyik ülésen” – mondta Coale, aki megerősítette, hogy hamarosan vagy személyesen vagy telefonon, de egyeztetni fog a fehérorosz elnök Donald Trumppal.

Fotó: MIKHAIL METZEL/AFP

Coale emellett megerősítette, hogy Lukasenko megbeszélte vele az iráni háborút, értékesnek nevezve a fehérorosz vezető nézőpontját, mivel az eltér a Nyugaton általánosan hallható nézetektől, és megígérte, hogy továbbítja azt Washingtonnak. Lukasenko kijelentette ugyanis: „Ön a barátaink ellen harcol.” Az Egyesült Államok megölte Ali Khameneit, Irán legfelsőbb vezetőjét, akit Lukasenko korábban „humanistának” nevezett, és akivel háromszor is találkozott. Lukasenko ennek ellenére kifejezte, hogy továbbra is támogatni fogja az amerikai elnököt.

Coale és Lukasenko korábbi találkozói politikai foglyok szabadon bocsátásához, valamint az Egyesült Államok Fehéroroszországgal szembeni szankcióinak részleges feloldásához vezettek. 2025. december 12-én, utolsó minszki látogatása során az amerikai megbízott bejelentette a fehérorosz kálium-karbonát exportjára vonatkozó szankciók feloldását. Másnap, december 13-án Lukasenko kegyelmet adott 123 politikai fogolynak, akiket mindegyiküket Litvániába és Ukrajnába szállítottak.

Lukasenko ezúttal is több politikai foglyot engedett szabadon. Köztük Jekaterina Andrejevát, a Belsat TV újságíróját, akit azért állították bíróság elé, mert élőben közvetített egy gyűlést Minszkben a 2020-as tüntetések alatt, majd később hazaárulással is vádolták. Öt és fél évet töltött börtönben. Rajta kívül szabadon engedték még Eduard Palcsisz bloggert és közéleti személyiséget, Nasztja Loiko emberi jogi aktivistát, valamint Mikita Zalatarovot, Szergej Mausukot, Kirill Kazejet, Mihail Kulesovot és Denis Zhelezkót. (Meduza, Belsat)