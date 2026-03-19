Ismét drágult a benzin és a gázolaj

Tovább emelkedik az üzemanyagok ára: pénteken a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé bruttó 17 forinttal nő.

A 95-ös benzin piaci átlagára most 662 forint literenként, míg a gázolaj literje 712 forintba kerül, írja a Holtankoljak.hu.

A piaci árakat továbbra is a közel-keleti háború fejleményei alakítják, a védett ár a 95-ös benzin esetében 595 forint literenként, míg a gázolajé 615 forint. Azt fontos tudni, hogy a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik, figyelmeztet az üzemanyag-piaci portál.