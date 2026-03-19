Novák Hunor szerint valójában beoltotta az oltásellenesek gyerekeit az a gyerekorvos, akit a szülők azért fizettek le, hogy csak kamuoltást adjon be

Novák Hunor a Facebookon ír a letartóztatott dunavarsányi gyermekorvos pácienseinek oltottsági vizsgálata alapján arról, hogy az orvos jól átverte az oltáselleneseket.

A Novák-féle tesztelés előzménye, hogy egy letartóztattak egy dunavarsányi gyermekorvost és asszisztensét, mivel a gyanú szerint úgy állítottak ki kötelező oltásokról igazolást pénzért cserébe, hogy azokat valójában nem adták be. Az oltásellenesek hősként kezdték tisztelni az előzetesbe került korrupt orvost, de a körzetébe tartozó normális (azaz nem oltásellenes) szülőket foglalkoztatni kezdte, vajon az ő gyerekeiknek beadta-e a vakcinát valójában, vagy ők is csak sóoldatot kaptak?

Fotó: Novák Hunor Fb-oldala