Igazi oposszum bújt meg a plüssök közt egy reptéri ajándékboltban

Egy vásárló vette észre a tasmániai Hobart repülőtér indulási termináljának boltjában, hogy a plüsskenguruk között valami pislog, és ahogy a CNN is írja, valóban ott volt a játékok közt egy igazi állat is, méghozzá egy ausztrál bozótfarkú oposszum.

A vásárló szólt a bolt dolgozójának, aki meg értesítette a repülőtér vezetését, hogy küldjenek valakit, mert egy oposszum van a boltban.

Csakhogy a fennforgástól az állat megijedt és lelépett.

Szerencsére mindezek előtt még sikerült egy videót is készíteni a plüssök közt bújkáló állatról, akit úgy tudni, hogy sértetlen állapotban tudtak végül kivinni a repülőtérről.