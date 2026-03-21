A kecskeméti önkormányzat DK-s képviselője arra kéri Dobrev Klárát, hogy őt is zárja ki a pártból

„Zárjatok ki engem is!”, írta ki Facebook-oldalára szombat délután Siposné Bodrozsán Alexandra, a kecskeméti önkormányzat DK-s képviselője. Az „is”-sel arra utal, hogy a DK pénteken kizárta a pártból Kopping Ritát, a párt kecskeméti (Bács-Kiskun 1.) országgyűlési képviselőjelöltjét, mert Kopping úgy döntött, mégsem indul a választáson.

Kopping szerint választókerületében „az előzetes számítások alapján nagyon szoros eredmény várható, és ilyenkor igenis számít, hogy hányfelé szakadnak a szavazatok”. Úgy fogalmazott, hogy visszalépésével szeretné felhívni a többiek figyelmét is arra, hogy „mérlegeljenek, és ahol szükséges, vállalják fel ezt a döntést ők is”. (A DK közleménye szerint „Kopping Ritát megzsarolták és sajnos végül fontosabb volt neki a pozíció és a pénz, mint a kormányváltás”.)

Dr. Siposné Bodrozsán Alexandra, Dobrev Klára és Kopping Rita
A saját kizárására felszólító posztban Siposné Bodrozsán Alexandra arról írt, Kopping Ritával 2018 óta dolgozik együtt, évek munkája és küzdelme van mögöttük.

„A DK szerint a saját frakciónk »tiszás tagjai« megzsarolták Ritát. Álljunk meg egy pillanatra! Nincs tiszás tag a frakcióban. Egy sincs. Ez nem véleménykérdés, ez tény. Már itt összeomlik az egész történet. És hogy mivel „zsaroltuk”? A bizottsági elnöki pozícióval. Egy olyan pozícióval, amelyről csak ő maga mondhat le, vagy amelyről a Fidesz-többségű közgyűlés dönthet. Nem mi, nem az 5 fős frakciónk.”

Siposné hosszú posztjában arról is írt, hogy mindeközben tőle magyarázat nélkül elvették a hozzáférést a Demokratikus Koalíció kecskeméti Facebook oldalához, és felszólított a pártot és Dobrev Klárát arra, hogy őt is zárják ki:

„Kedves DK! Kedves Elnök Asszony!Ha már így alakult, ne húzzátok az időt, ne álljatok meg félúton. Nyugodtan zárjatok ki engem is. Írjatok le egy jegyzőkönyvbe Kopping Ritával együtt. Őszintén mondom: megtiszteltetés lesz, büszke leszek rá, hogy vele kerülök egy lapra.Mert ami most történik, az nem politikai vita. Ez egy karaktergyilkosság. Egy koncepciós eljárás. Egy belső leszámolás.”

