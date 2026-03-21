Elon Musk félrevezette a Twitter befektetőit a bíróság szerint

Elon Musk félrevezető nyilvános kijelentéseket tett a Twitter 2022-es átvételének kulcsfontosságú időszakában – állapította meg a bíróság. Két napos tanácskozás után a San Franciscó-i szövetségi bíróság esküdtszéke egyhangú ítéletet hozott a techóriás ellen, akit egy Twitter-befektetői csoport perelt be.

Musk a bíróságon tett vallomása során azzal érvelt, hogy nem vezette félre a befektetőket, és hogy az emberek egyszerűen túl sokat látnak bele a nyilvános megjegyzéseibe és tweetjeibe. Az esküdtszék viszont úgy találta, hogy a Twitter felhasználói mutatóival kapcsolatos bizonyos nyilvános állításai, valamint az, hogy esetleg visszalép a 44 milliárd dolláros felvásárlási megállapodástól, szándékosan félrevezetők voltak.

Ez nem az első alkalom, hogy Musk jogi problémákba keveredett a tweetjei miatt. 2023-ban sikerült megnyernie egy pert, amelyet a Tesla részvényesei indítottak, azt állítva, hogy Musk félrevezette őket az autógyártó céggel kapcsolatos bejegyzéseivel.

A San Franciscó-i esküdtszék pénteki ítéletében megállapította, hogy Musk nyilatkozataival 2022 május és októbere között csökkentette a Twitter részvényeinek árfolyamát. Ez azt jelentheti, hogy egyes befektetők akár több ezer dolláros kártérítést is kaphatnak.

Musk 2022 májusa körül kezdett tweetelni a Twitter állítólagos problémáiról, és azt mondta, hogy a megállapodás „fel van függesztve”, mielőtt bejelentette volna, hogy teljesen ki akar szállni belőle. Végül Musk októberben az eredetileg meghatározott áron átvette a Twittert. Viszont ez az időszak anyagilag káros volt azon befektetőknek, akik ekkoriban kereskedtek a közösségi oldal részvényeivel.

Musk a bíróság előtti vallomása során harciasan viselkedett, nem volt hajlandó egyszerű igennel vagy nemmel válaszotni a kérdésekre mondván, az ügyvédek megpróbálják félrevezetni az esküdtszéket.

„Ha ez egy tárgyalás lenne arról, hogy tettem-e ostoba tweeteket, azt mondanám, hogy bűnös vagyok” – ismerte el Musk egy ponton. (BBC)