Kaptunk egy tippet, ki vásárolhatott fel 145 jegyet, hogy szinte üres teremben menjen a Magyar Péter-film, odamentünk, megnéztük

„Szombat főműsoridőben kitolás, ha nem emberek látják a filmet” - mondta némileg letörten a Juno11 filmgyártó és -forgalmazó cég egyik munkatársa március 14-én, miután a Cinema City Allee-ben a 19:45-ös vetítésen 145 üres széknek játszották le a Tavaszi szelet. Pedig a foglalkozásnak nem valami homályos poszthumán célja volt: a jegyeladás már napokkal előbb meglódult, a multiplex nyilvántartása szerint a szombat esti előadásra a férőhelyek 80 százaléka már hétfő este elkelt.

A 180 fős teremben március 14-én mégis legfeljebb 15-20 ember ült be a Magyar Péter politikai ébredéséről szóló filmre, ami rekord alacsony beváltási arányt jelent a megvásárolt jegyekhez képest.

Üres sorok, magányos moziélmény a Cinema City Allee vetítésén. Fotó: Juno11

A szokatlan ügymenet miatt a 19:45-ös előadást egyszerre figyelte feszülten a film stábja és a Cinema City személyzete: a mozivezető az első tíz percben a bejáratnál követte a nézők érkezését, míg munkatársai a nézőtér fölött, a gépházból figyelték, történik-e valami.

A vetítés kezdetéig ugyanis több rendhagyó dolog történt:

az első 7–8 sorba egyetlen vásárló vett összesen 145 jegyet,

a nézők azonban nem jelentek meg, és

a jegyeket sem váltották vissza – pedig erre az előadás előtt még lett volna lehetőség.

Így elbukták a teljes összeget.

Mindeközben ugyanebben a moziban, két órás különbséggel egy másik teremben is vetítették a filmet, az viszont csordultig megtelt nézőkkel.