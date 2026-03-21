Kaptunk egy tippet, ki vásárolhatott fel 145 jegyet, hogy szinte üres teremben menjen a Magyar Péter-film, odamentünk, megnéztük

„Szombat főműsoridőben kitolás, ha nem emberek látják a filmet” - mondta némileg letörten a Juno11 filmgyártó és -forgalmazó cég egyik munkatársa március 14-én, miután a Cinema City Allee-ben a 19:45-ös vetítésen 145 üres széknek játszották le a Tavaszi szelet. Pedig a foglalkozásnak nem valami homályos poszthumán célja volt: a jegyeladás már napokkal előbb meglódult, a multiplex nyilvántartása szerint a szombat esti előadásra a férőhelyek 80 százaléka már hétfő este elkelt.
A 180 fős teremben március 14-én mégis legfeljebb 15-20 ember ült be a Magyar Péter politikai ébredéséről szóló filmre, ami rekord alacsony beváltási arányt jelent a megvásárolt jegyekhez képest.
A szokatlan ügymenet miatt a 19:45-ös előadást egyszerre figyelte feszülten a film stábja és a Cinema City személyzete: a mozivezető az első tíz percben a bejáratnál követte a nézők érkezését, míg munkatársai a nézőtér fölött, a gépházból figyelték, történik-e valami.
A vetítés kezdetéig ugyanis több rendhagyó dolog történt:
Így elbukták a teljes összeget.
Mindeközben ugyanebben a moziban, két órás különbséggel egy másik teremben is vetítették a filmet, az viszont csordultig megtelt nézőkkel.
Négy nap alatt több mint 36 ezren látták a Tavaszi szél című filmet.
Mától a mozikban a Tavaszi szél, amely Magyar Péter emberi arcát és emberfeletti harcát hívatott bemutatni. Vannak benne izgalmas villanások, de igazán csak rajongóknak ajánlott.
Több beszámoló is van a buszoztatásról, amihez a buszokat az érkezők szerint a Fidesz fizette.
Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.