Meghalt a Buffy, a vámpírok réme főszereplője

Meghalt 54 éves korában Nicholas Brendon amerikai színész, aki a Buffy, a vámpírok réme című sorozat főszereplője volt, írja a BBC. Brendon családjának közösségi médiás nyilatkozata szerint „természetes okokból álmában hunyt el” a színész „Szenvedélyes, érzékeny volt, és végtelenül vágyott az alkotásra. Akik igazán ismerték, tudták, hogy művészete saját maga tükörképe volt”, írta a család.

Nicholas Brendon Fotó: Photo12 via AFP

Brendon játszotta Xander Harrist a Buffy, a vámpírok réme című sorozatban hét évadon keresztül 1997 és 2003 között – a címszereplő, Sarah Michelle Gellar legjobb barátját. A Los Angeles-i születésű színész három Emmy-jelölést kapott a Buffy című filmben nyújtott alakításáért, kettőt a legjobb tévés férfi főszereplőnek, egyet pedig a legjobb tévés férfi mellékszereplőnek. Brendon később szerepelt még a Gyilkos elmékben, a Magánpraxisban és a Kitchen Confidentialban.

A színésznek korábban volt egy szívrohama, és két gerincműtéten is átesett egy ritka betegség miatt, ami a mozgást, és a húgyhólyag-, illetve bélműködést befolyásolhatja. Ezek mellett dadogással is küzdött, ennek okán az Amerikai Dadogás Alapítvány szóvivője lett. Küzdött még alkoholizmussal, mentális egészségügyi problémákkal is. Családja szerint halála előtt optimistán tekintett a jövőbe.