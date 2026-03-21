Orbán Viktor a CPAC-en: Trump győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ

Orbán Viktor CPAC konferencián fejtetti ki véleményét Donald Trumpról, a konzervatívokról és a mára már megszokott brüsszelezés sem maradhatott el.

Donald Trump, a fantasztikus

A kormányfő szerint Trump győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ: visszaszorult a genderpropaganda, büszkén lehet vállalni a kereszténységet mint civilizációnk alapját és megtartó erejét, újra igaz, "ami természetes", vagyis az anya nő, az apa férfi, és a család nemzeteink legősibb és legfontosabb intézménye. Megfékezték „zöld őrületet”, és megtorlás nélkül ki lehet mondani, hogy nem kérünk a migrációból, mindezt Orbán szerint Trumpnak köszönheti a világ.

Az amerikai elnök egyébként videóüzenetben jelentkezett be az eseményre, beszédében a csodás Budapestet, és az ország csodás és erős vezetőjét, Orbán Viktort dicsérte.

Brüsszel, a rossz

Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, ez történik most Magyarországon is - jelentette ki Orbán. Szerinte nyíltan követelik, hogy legyen Magyarországon Brüsszel- és ukránbarát kormány. „Hát nem lesz, barátaim”, jegyezte meg. Majd felmondta a többször is elhangzott mondatokat: az európai demokrácia haldoklik, mert sikertelen a gazdaságban, behálózta a politikai cenzúra, és mert „gyors reagálású NGO-hálózata” van arra, hogy cenzúrázza a közösségi médiumokat. „Ha nem tetszik, amit mondasz, letekerik az elérésedet” - jegyezte meg.

Fel, győzelemre!

Orbán Viktor a CPAC-et, amelynek most a Fel, győzelemre! volt a mottója, „a világ legnagyobb nyílt összeesküvésének” nevezte, és azt mondta, még egy-két év, és az egész nyugati világ patrióta, nemzeti és konzervatív színekben fog pompázni. pont úgy, ahogy néhány éve eltervezték.

Orbán szerint, ami most történik, az a legnagyobb politikai átrendeződés a nyugati civilizáció elmúlt száz évében, és ennek epicentruma, erőközpontja az Egyesült Államok, az európai előretolt helyőrsége pedig Magyarország.

A kormányfő szólt arról is, korábban azt hitték, hogy a nemzeti erők nemzetközi szerveződésének nincs értelme. De azóta „megokosodtunk”, rájöttünk, hogy ha a progresszív globalistákat le akarjuk győzni, akkor nekünk is nemzetközi keretekben kell gondolkodnunk. (MTI)