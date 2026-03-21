Több ezer embert evakuáltak Hawaiin, amelyet az elmúlt húsz év legnagyobb áradása sújt

Több ezer embert szólítottak fel arra Hawaiin, hogy hagyják el otthonaikat, mivel az államot az elmúlt évtizedek legsúlyosabb áradása sújtja.

A héten a második heves vihar csap le a szigetcsoportra, a honolului polgármester, Rick Blangiardi szerint a károk értéke meghaladhatja az 1 milliárd dollárt. A hatóságok eddig több mint 230 embert menekítettek ki. A megáradt víz házakat és autókat sodort el, és mintegy 5500 ember evakuálását rendelték el Honolulu északi részén.

A katasztrófavédelem több villámárvíz-riasztást adott ki, és arra kérte a lakosokat, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre, és kerüljék az elárasztott részeket. A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy Hawaii legnépesebb szigetén, Oahun egy gát átszakadásának veszélye áll fenn.

Josh Green kormányzó szerint a vihar súlyos következményekkel jár az állam számára, mivel jelentős károkat okozott repülőtereken, iskolákban, utakban és kórházakban, valamint az emberek otthonaiban is. „Ez az elmúlt 20 év legnagyobb áradása Hawaiin” – mondta sajtótájékoztatóján.

A szigeteket egy úgynevezett „Kona Low” időjárási jelenség sújtja – ez egy lassan mozgó alacsony nyomású rendszer, amely meleg, nedvességgel telített levegőt szív a Hawaii-szigetek fölé, heves esőzéseket és villámárvizeket okozva. Egyes területeken több mint 25 centiméter eső esett, a szél sebessége pedig elérte a 160 km/órát. (BBC)

