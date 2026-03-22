Megint elárasztja a kampányban Orbán arcával az országot a kormány

Akárcsak négy éve, idén is Orbán Viktor arcképe nézz majd a magyarokra országszerte, és akárcsak négy éve, idén is a magyar kormány finanszírozza a plakáttengert a Fidesz helyett.

Ez a friss idei:

Ez a négy évvel ezelőtti.

Orbán a frontvonalon és több ezer plakáthelyen őrizte az ország békéjét és biztonságát Fotó: 444

A miniszterelnök arcképe mellett idén a „Fogjunk össze a háború ellen!” felirat szerepel, elképesztően kicsi betűkkel a tetején pedig azt lehet leolvasni, hogy: „Készült Magyarország Kormánya megbízásából.”

A 444 már a múlt heti Kormányinfón érdeklődött róla, hogy mikor érkeznek meg az Orbán Viktor arcképével ellátott plakátok, akkor Gulyás Gergely elsőre azt mondta, „szokott ilyen lenni, gondolom lesz is”, azonban arra kérdésre, hogy állami pénzből miért készülnek kampányplakátok, már azt válaszolta, hogy a Fidesznek lesznek kampányplakátjai, ő pedig nem tud olyan kormányplakátokról, amiken Orbán arcképét szokták hirdetni több milliárd adófizetői forintból.

Orbán arcképe minden választás előtt elárasztotta az utcákat.

A 2010-es és 2014-es:

A 2018-as:

Szombathelyen valaki kiegészítette a Fidesz plakátját Fotó: Nyugat.hu

A 2018-asnál abból volt vita, hogy nem volt egyértelmű, hogy ez fideszes vagy kormányzati plakát. 2022-ben már egyértelmű volt, hogy a kormány adófizetői forintokat fordított a kampányra. És így van ez most is.