Egy budaörsi nő mélyhűtőben tárolta halott macskáit, aztán elásta őket közterületen

Egy budaörsi nő a mélyhűtőben tárolta halott macskáit, majd később közterületen ásta el őket. Ezeket aztán valamilyen állat kikaparhatta a föld alól, így találták meg a kiásott tetemeket egy budaörsi utcán – számolt be az RTL Híradó.

Helyiek értesítették az ebrendészet munkatársait arról, hogy négy felnőtt és egy kölyökmacska tetemére bukkantak Budaörsön egy csendes utcában a járda mellett. Ekkor érkezett a helyszínre egy nő is, akiről kiderült, hogy a tetemek hozzá tartoznak. A nő viszont az nem árulta el az állatvédőknek, hogy hogyan pusztultak el az állatok. Az állatvédők szerint a közterületen való elásásnak közegészségügyi kockázatai is lehetnek, ezért feljelentést tettek.