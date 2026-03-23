Lezuhant egy katonai szállítógép több mint száz emberrel a fedélzetén Kolumbiában

Röviddel a felszállás után lezuhant hétfőn a kolumbiai légierő egyik Lockheed Martin Hercules C-130 típusú katonai szállítógépe több mint száz emberrel a fedélzetén a latin-amerikai ország déli részén, alig három kilométerre lakott területtől.

Carlos Silva tábornok, a légierő parancsnoka közölte, hogy 114 katona és 11 fős legénység volt a gép fedéleztén, és legalább 48 túlélőt sikerült kimenteni a roncsból, de hangsúlyozta, hogy ez még nem végleges adat. A baleset közvetlenül azután történt, hogy a gép felszállt a perui határ melletti Puerto Leguízamóból az Amazonas-vidéken.

Gustavo Petro elnök az X-en tett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy e szerencsétlenségnek „sosem szabadott volna megtörténnie”, és élesen bírálta a hadsereg korszerűsítését gátló bürokratikus akadályokat. „Nem engedek több halasztást, a fiataljaink élete forog kockán” - húzta alá. „Amennyiben a polgári vagy katonai közigazgatási tisztségviselők nem érnek fel a feladathoz, akkor le kell váltani őket” – hangoztatta.

Február végén a bolíviai légierő egyik Hercules C-130-asa zuhant le El Alto városban, alig elkerülve egy lakótömböt. A szerencsétlenségben húsznál is többen vesztették életüket, és további 30-an megsérültek. Emellett a repülőgépről kihullott papírpénz miatt összetűzés tört ki a biztonsági erők és a helyi lakosok között.

Az első Hercules C-130-asokat az 1950-es években gyártották. Kolumbia az első ilyen gépeit az 1960-as évek végén szerezte be. A kolumbiai légierő nemrég kezdte meg felújítani gépparkját az Egyesült Államok segítségével. (MTI)