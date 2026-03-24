A dílere szúrt hátba egy férfit Borsodban

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint a tőle kábítószert vásárolni akaró férfit hátba szúrta.

A vásárló szombat este, nem sokkal éjfél után egy alsózsolcai ingatlanhoz ment, hogy kábítószert vegyen. A házban a díler és két társa bántalmazni kezdték, a dulakodás közben a díler egy zsebkéssel hátba is szúrta a vásárlót, amivel nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülést okozott. A bíróság szerint a gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet emberölés bűntette kísérletének megállapítására.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy a kiemelt tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény súlyos büntetési tételére figyelemmel a gyanúsított esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Megalapozottan feltehető, hogy a férfi a gyanúsított-társak, tanúk befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást. Személyiségére, életvitelére, kiszámíthatatlan viselkedésére tekintettel veszélyt jelent a környezetében élőkre, így tartani kell a bűnismétlés lehetőségétől is. A végzés végleges. (Bíróság)