A négy évvel ezelőttihez képest 25 városban változott a külképviseleti szavazás helyszíne

A külképviseleti szavazás helyszíne 25 városban módosult a 2022-es országgyűlési választáshoz képest, és hat új helyen lehet majd szavazni - közölte a Nemzeti Választási Iroda az MTI-vel.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a korábbi választások tapasztalatai és a várható szavazószám alapján döntött a külképviseleti szavazás helyszíneiről. A cél az NVI szerint az volt, hogy ahol sok választó várható, ott nagyobb helyszíneket jelöljenek ki, így minél kevesebbet kelljen sorban állni.

A 2022-es országgyűlési választáshoz képest 25 városban változott a szavazás helyszíne, és hat új külképviseleten is lehet majd szavazni április 12-én.

Szenegálban (Dakar) viszont idén nincs lehetőség a külképviseleti szavazásra. Az NVI szerint Nagy-Britanniában és Észak-Írországban mindhárom városban (London, Manchester, Edinburgh) új helyszínen lehet szavazni, ahogy Spanyolországban is (Barcelona, Madrid, Málaga). Németországban Berlinben és Stuttgartban marad a helyszín, de Düsseldorfban, Münchenben és Nürnbergben változik.

Levélszavazatokat tartalmazó urna a kolozsvári főkonzulátuson 2018. március 26-án. Fotó: Biró István/MTI/MTVA

Az amerikai kontinensen Houstonban, Mexikóvárosban és Panamavárosban lesz új helyszín. Ázsiában Dakkában, Sanghajban és Vientiánban változik a szavazás helye. Európában új szavazókör lesz többek között Brüsszelben, Koppenhágában, Dublinban, Varsóban, Bernben, Csíkszeredában, Kijevben, Ankarában, Nicosiában és Vallettában.

Emellett hat új külképviseleten lehet majd szavazni: Japánban az oszakai konzulátuson, Csádban a nagykövetségen (N'Djamena), a Kongói Demokratikus Köztársaságban a nairobi nagykövetség irodájában (Kinshasa), Örményországban a jereváni nagykövetségen, Ruandában a nairobi nagykövetség kigali irodájában, és Tanzániában, a nairobi nagykövetség irodájában (Dar-es-Salaam).