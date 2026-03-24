Huszonkilenc nemlétező autót adott el egy hevesi férfi

A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt egy 28 éves Heves megyei férfi ellen, aki az interneten árusított autókat, majd a vételárak átutalása után elérhetetlenné vált a vevői számára. A férfi egy használtautókkal kereskedő internetes oldalra olyan autók képeit és adatait töltötte fel, amelyek nem az övék voltak. Ezután egyezkedett a vevőkkel, akik közül többen előre átutalták a vádlott által kért összeget a megadott számlaszámokra. Autót azonban nem kaptak, az „eladó” a pénzösszegek kézhezvételét követően elérhetetlenné vált. A vádlott 29 sértettet vert át ily módon, akiknek összesen 6.747.917 forint kárt okozott – írja az ügyészségi közlemény.

Az ügyészség a többszörös visszaesőként, üzletszerűen elkövetett csalások miatt fegyházban letöltendő szabadságvesztést, közügyektől eltiltást, valamint vagyonelkobzást és a sértetteknek okozott kár megfizetését is indítványozta vele szemben.