Tovább nőtt a kolumbiai repülőgép-baleset áldozatainak száma

Röviddel a felszállás után lezuhant a kolumbiai légierő repülőgépe az ország déli részén, a balesetben legalább 66 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsérültek – írja a BBC.

Carlos Fernando Silva Rueda parancsnok tájékoztatása szerint a fedélzeten 114 katona és 11 fős személyzet tartózkodott. A csapatszállításra használt, amerikai gyártmányú C-130 Hercules Putumayo tartományban, Puerto Leguízamo közelében zuhant le.

Katonai források szerint az áldozatok között 58 katona, a légierő hat tisztje, valamint két rendőr is van. Korábban 34 halottról számoltak be a hatóságok. A baleset a kolumbiai légierő történetének egyik legsúlyosabb katasztrófája.

A mentőegységek azonnal a helyszínre vonultak, és a roncsok között kutattak túlélők után. A szerencsétlenség egy vidéki területen történt, közvetlenül a felszállás után. A baleset okát vizsgálják a hatóságok. A helyszínen készült felvételeken sűrű füst látható, valamint mentők és civilek, akik segítenek a sérülteknek.

Pedro Sánchez védelmi miniszter szerint a Lockheed Martin által gyártott repülőgép felszállás közben szenvedett „tragikus balesetet”, miközben katonákat szállított. Később arról is beszélt, hogy a fedélzeten lévő lőszer a gépen keletkezett tűz miatt felrobbant. Gustavo Petro elnök az X-en azt írta: „Ennek a borzalmas balesetnek nem lett volna szabad megtörténnie”. Bejegyzésében „bürokratikus akadályokat” hibáztatott amiatt, hogy késik a fegyveres erők felszerelésének és repülőgép-állományának korszerűsítése.