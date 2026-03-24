Luxus budi után itt az MNB-s luxus szivarszoba

belföld

Újabb képeket közölt Hadházy Ákos a Magyar Nemzeti Bank érthetetlen luxus minőségben felújított székházából. Előkerült így egy akkurátusan berendezett szivarszoba, amelyben a képviselő egy speciális, drága elszívó rendszert is azonosított, amely semlegesíti a szivarfüstöt.

Csütörtökön bemutattuk, hogyan drágult 55 milliárd forintról néhány év alatt 100 milliárd forint fölé az MNB Szabadság téri székházfelújítása, milyen főbb tételekből állt össze a szinte felfoghatatlanul drága beruházás (amit az ÁSZ is szóvá tett és a rendőrség is vizsgál egy büntetőeljárásban). Ezt azután tudtuk megtenni, hogy közérdekű adatigényléssel kipereltük a jegybank ingatlanos cége és az akkori MNB-elnök Matolcsy György fiának barátja, Somlai Bálint cége közötti szerződést, illetve annak több mellékletét.

