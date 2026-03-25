Bezárattak egy kömlői szórakozóhelyet, ahol cracket árultak

Bezárattak három hónapra egy kömlői szórakozóhelyet, ahol drogot árultak - közölte a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a rendőrség tavaly óta dolgozik egy drogkereskedő banda felszámolásán: szeptember óta nyolc dílert azonosítottak és fogtak el, valamennyien letartóztatásban vannak.

A bizonyítékok alapján a drogbanda döntően Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében terjesztett kábítószert. A kristálynak vagy cracknek nevezett drog elosztásának központja egy kömlői rendezvényház volt, a szórakozóhely üzemeltetője látta el a bűntársait droggal, amit azok továbbértékesítettek.

A rendőrök először egy 35 éves ónodi férfit fogtak el szeptemberben, jelentős mennyiségű kábítószert találtak az autójában.

Novemberben egy 30 éves jászapáti férfit értek tetten a nyomozók éppen akkor, amikor drogot adott át egy ózdi férfinak.

A jászapáti díler testvérét és édesanyját is elfogták, mivel otthonukból több kilogramm kábítószer került elő.

Februárban újabb két bandatag került célkeresztbe: egy 38 éves miskolci és egy 53 éves felsőzsolcai férfi,

majd március 17-én elfogták az őket droggal ellátó 39 éves kömlői férfit is.

A rendőrök összesen 5 kilogramm kábítószert foglaltak le az elkövetőktől, akikhez a gyanú szerint több tíz kilogrammnyi kábítószer terjesztése köthető. A rendőrök vagyonvisszaszerzés keretében 5 196 000 forintot, ékszereket, műszaki cikkeket és egy gépkocsit is lefoglaltak. (MTI, police.hu)