Nyugaton télbe fordul az idő, keleten folytatódik a tavasz

Csütörtökön és pénteken egy mediterrán ciklon rendezi át az időjárást, amely látványosan kettévágja az országot. Nyugaton eső, hó és erős szél jön, keleten viszont ehhez képest egész tavaszias marad az idő - írja a HungaroMet.

Az időjárás előrejelzés szerint nyugaton szerda estétől péntek estig sok helyen 30 milliméternél is több eső eshet. Keleten ehhez képest visszafogottabban alakul az idő, bár csütörtök délután elszórtan zivatar is várható.

A csapadék halmazállapota is változik: eleinte eső esik, majd havas eső, végül havazás is előfordulhat. A folyamat csütörtök délután a nyugati hegyekben kezdődik, estére pedig már az alacsonyabban fekvő területeken is egyre több helyen alakulhat át a csapadék, éjszaka pedig többfelé havazás várható.

A hegyekben péntek estére összejöhet 10–20 centi vizes, tapadós hó, helyenként még több is. A síkvidéken pár centi leeshet, de nem nagyon marad meg, és napközben már nem is igazán gyarapodik.

Mindezt erős szél is kíséri. Csütörtökön a Nyugat-Dunántúlon fokozatosan viharossá erősödik, délutántól 80–90 km/h-s lökések jöhetnek, néhol még erősebbek is. Ez pénteken is kitart, és csak szombatra csillapodik valamennyire – de akkor sem teljesen.

A hőmérséklet tekintetében is nagyon eltér a nyugati és keleti országrész: csütörtökön nyugaton 4–12 fok, keleten akár 20 fok is lehet. Pénteken nyugaton már 2 fok körüli maximum sem kizárt, miközben keleten marad a 10-20 fokos tartomány. Fagy viszont nem várható, mert a szél ezt nem nagyon engedi.