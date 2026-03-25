Szabó Tímea visszalép Óbudán

Szabó Tímea, Óbuda-Békásmegyer parlamenti képviselője a Facebookon bejelentette, hogy visszalép a jelöltségtől. A párbeszédes politikus független jelöltként indult volna a körzetben.

A választókerületet 2014 óta képviselő Szabó azt írta, „új fejezet nyílt a magyar politikatörténetben, amely minden eddiginél drasztikusabban csökkentette az ajánlatok és a kérdések számát. A kétpólusúvá vált tér már nem a világnézeti, szakmai vitákról vagy az eredményekről szól, hanem arról: maradjon-e a gátlástalan, korrupt uralkodó rezsim vagy váltsa föl azt egy győzelemre esélyes, új társaság”.

Hozzátette, hogy be kell látnia, hogy a Fidesz rövid távú legyőzéséhez más terepet kell választania az általa fontosnak tartott ügyek képviseletéhez. Ezért döntött úgy, hogy visszalép. „Folytatom a harcot Orbán ellen, a jogállamiság és a demokrácia helyreállításáért, csak más formában. Ugyanúgy kiállok a kerületiek érdekeiért, ám most nem a Parlamentből.”

Bejegyzésében külön köszönetet mondott Karácsony Gergely főpolgármesternek, akit évtizedes harcostársának nevezett.

A 21 Kutatóközpont márciusban készített egy közvélemény-kutatást Szabó Tímea választókerületében. A kutatás a tiszás jelöltet, Boda Nikolettát 48, a fideszes Gyepes Ádámot 25, Szabót pedig 17 százalékpontra mérte. A helyi MSZP beállt a Tisza mögé, és követelte, hogy Szabó lépjen vissza.