Egyre nagyobb a nyomás a német kormányon egy deepfake pornóügy következtében, hogy szigorítsa a digitális erőszak elleni törvényeket

Miután Németországban egy ismert televíziós színésznő, Collien Fernandes azzal vádolta volt férjét, hogy mesterséges intelligenciával készített pornográf tartalmakat tett közzé róla hamis online fiókokon, a nevében, nyomás alá került a kormány, hogy szigorítsa a digitális erőszak elleni törvényeket – írja a Reuters. Az ügy miatt vasárnap több mint tízezer ember gyűlt össze Berlinben, a Brandenburgi kapunál, hogy a nők elleni erőszak megszüntetését követelje és támogassa a színésznőt.

Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Collien eredetileg a Spiegel hetilapban megjelent cikkben vádolta meg volt férjét, Christian Ulmen tévés műsorvezetőt és producert többek között azzal, hogy évekig szexuálisan explicit deepfake videókat és képeket osztott meg róla. Ulmen ügyvédje, Christian Schertz közleményben reagált a vádakra, szerinte a színész jogi lépéseket tesz az „elfogadhatatlan, puszta feltételezéseken alapuló tudósítás” ellen, és a Spiegel magazint azzal vádolta, hogy egyoldalú beszámoló alapján „valótlan tényeket” terjesztett. Az ügy ezután országos vitát indított Németországban az online térben megjelenő, új típusú, nők elleni erőszakról, és növekvő nyomást helyezett Friedrich Merz kancellár kormányára, hogy megszüntesse a jogi kiskapukat.

Ezt erősítette fel a nők elleni erőszak megszüntetését követelő, Fernandes melletti tüntetés. Ezt követően Stefanie Hubig igazságügyi miniszter elmondta, hogy minisztériuma olyan törvényjavaslaton dolgozik, ami bűncselekménnyé tenné a pornográf deepfake-ek és a voyeur jellegű (titokban készített) felvételek készítését. A jogsértések akár két év szabadságvesztéssel is büntethetők lennének.

„A technológia új, de a mögöttes motiváció ősi. Hatalomról, megalázásról és kontrollról szól” – mondta szerdán a parlamentben a nők elleni erőszakról szóló vita során, ahol a 14 felszólalóból csak egy volt férfi.

A javaslat azt is megkönnyítené, hogy az áldozatok azonosítani tudják az illegális tartalmak mögött álló fiókok tulajdonosait, kártérítést követeljenek, és elérjék a fiókok letiltását. A parlamentben csütörtökön újabb vita várható. „A digitális erőszak nem válhat üzleti modellel” – mondta Hubig, és nagyobb felelősségvállalásra szólította fel az olyan platformokat, mint Elon Musk X nevű oldala, ahol a Grok nevű AI chatbotot használták manipulált, szexualizált képek tömeges terjesztésére.

Fernandes eközben a napokban azt is bejelentette, hogy az ügyben Spanyolországban tesz feljelentést, ahol együtt éltek volt férjével, mert szerinte ott erősebb a nők jogi védelme, mint Németországban.

„Németország valóságos menedék az elkövetők számára” – mondta a Tagesthemen című műsorban.

A feljelentés többek között házastársi státusz meghamisítását, titoksértést, nyilvános rágalmazást, rendszeres bántalmazást és súlyos fenyegetést tartalmaz.