Nevet keresnek a budai térnek, ahol a turulszobor áll

Fotó: Bankó Gábor/444

Fb-posztban keres nevet Kovács Gergely hegyvidéki polgármester annak az eddig névtelen közterületnek, ahol a hirhedt turulszobor áll.

Bejegyzése elején a polgármester felvázolja az alaphelyzetet:

„Mint tudjátok, Lázár János műemlékké nyilvánította a szobrot, így se elvinni nem tudjuk, se Nils Horgersson bábut nem rakhatunk rá, és a MIÉP-nek se adhatjuk el, pedig jó ötletnek tűnt, hogy valaki még fizetne is érte.”

Majd elmeséli, mi is a probléma lényege:

„Mint már sokszor elmondtuk, nem azzal van a gond, hogy Turult ábrázol, hanem hogy olyan helyre sikerült tennie a fideszes városvezetésnek, ahonnan száz méterre a második világháborúban a nyilasok a zsidó származású honfitársainkat öldösték, s emiatt érthető, hogy sokakat igencsak zavar itt egy ilyen szobor.”

Végül azt is körvonalazza, hogy milyen hangulatú nevet keresnek:

„Amit viszont megtehetünk, hogy nevet adunk a térnek, aminek most nincs.

És ezzel talán egy más, legalább egy kicsit elfogadhatóbb kontextusba tudjuk helyezni a szobrot.”

