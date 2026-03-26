Szeptembertől már a patikákban is írhatnak fel gyógyszereket

Patikusok és speciálisan képzett ápolók is felírhatnak szeptembertől bizonyos gyógyszereket a Magyar Közlönyben megjelent új rendelet szerint. Ahogy azt a HVG is írja, ez az ötlet régóta napirenden volt, a Magyar Orvosi Kamara azonban korábban tiltakozott ellene, mert szerintük kockázatot jelenthet a betegbiztonságra.

A rendelet azzal érvel, hogy a krónikus betegségben szenvedő, folyamatos gyógyszeres terápiában részesülő betegek számára létfontosságú, hogy a szükséges gyógyszereik folyamatosan rendelkezésre álljanak.

„A betegbiztonság szem előtt tartásával szükséges lehetővé tenni, hogy – elsősorban a betegek kényelme érdekében – bizonyos esetekben gyógyszerész vagy okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló is írhasson fel társadalombiztosítási támogatással gyógyszert”.

Az intézkedés lényege, hogy olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amit az orvos rendelt a beteg számára. Feltétel, hogy a gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze, az intézeti vezető főgyógyszerész, illetve a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató háziorvosa, házi gyermekorvosa ezt számukra lehetővé tegye.

Fontos feltétel az is, hogy először csak olyan gyógyszerről lehet szó, amiből a háziorvos saját jogon vagy szakorvosi javaslat alapján fél éven belül már legalább 120 napra elegendő mennyiséget rendelt, és a beteg azt ki is váltotta, de most nincs orvostól receptje.

Ugyanakkor nem lehet folyamatosan megkerülni az orvost, csak akkor lehet újra a patikustól kérni a gyógyszert, ha azt legutóbb orvosi receptre kapta meg a beteg. A rendelet szerint egyszerre legfeljebb 30 napra elegendő mennyiség írható fel, nagyobb kiszerelés esetén is csak a legkisebb csomag adható ki.

Kábítószerként és pszichotróp anyagként nyilvántartott szerre nem vonatkozik az engedély. A rendelet hat hónap múlva lép hatályba, szeptember végéig a részleteket még finomíthatják is.